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29 ноября, 17:31

Google, Аpple и другие производители просят Путина отклонить закон о предустановке российского ПО

фото ЗакС политика Google, Аpple и другие производители просят Путина отклонить закон о предустановке российского ПО

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой не подписывать законопроект об обязательной предустановке  отечественного программного обеспечения на продаваемые в России гаджеты, пишут «Ведомости». В эту ассоциацию входят такие компании, как Google, Аpple, Samsung, Intel, Dell, «М.Видео» и другие.

В письме разработчики и продавцы электроники подчеркнули, что вступление закона в силу негативно отразится на развитии отрасли и приведет к монополизации в сфере разработки российского ПО. К тому же исполнение закона чревато «усилением дезинтеграционных процессов внутри Евразийского экономического союза» и снижением деловой активности на рынке бытовой электроники и программного обеспечения, считают в РАТЭК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что обращение пока не поступало в Кремль.

Законопроект о предустановке российского ПО на гаджеты уже одобрил Совфед. Если Путин подпишет его, то закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

По версии авторов инициативы, депутатов Госдумы, такой закон защитит интересы российского бизнеса, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний. Штрафы за нарушения для юрлиц могут составить от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Это предложение пока не прошло даже первое чтение.

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