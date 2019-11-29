Экспозиция Кунсткамеры расширится за счет новых помещений

К 2022 году в строй введут новые помещения, подведомственные старейшему петербургскому музею - Кунсткамере, за счет чего постоянная экспозиция ощутимо расширится, передает ТАСС. Событие формально приурочено к празднованию 350-летия основателя и музея, и всего города - императора Петра I.

За три ближайших года главное здание на Университетской набережной должны реконструировать, а вдобавок сделать доступными для посетителей рекреации в таможенном здании по соседству.

"Это перпендикулярное здание XIX века, идет его ремонт - с крыши до подвала. Мы очень надеемся, что он пойдет, потому что мы готовимся к реэкспозиции, но она должна идти за ремонтом, она не может проводиться в старых обваливающихся стенах. Сейчас там часть помещений вообще неактивна, потому что это прежние эпизоды ремонта, которые не доведены до конца, до сдачи в эксплуатацию", - приводятся слова директора музея, Андрея Головнева.

Одновременно с реконструкцией и ремонтом для Кунсткамеры будет возводиться абсолютное новое здание - на Заповедной улице в Приморском районе. По словам Головнева, помимо технических сложностей имеются бюрократические затруднения, связанные "со сменой ведомственности".

Музей располагает более чем 1 млн единиц хранения.