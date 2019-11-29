РБК и "Лентач" потребовали объяснений от РКН из-за включения в список распространителей "фейков"

РБК и «Лентач» опубликовали заявления в связи с включением в список Роскомнадзора источников, распространяющих недостоверную информацию.

В РБК включение в этот список расценило как нанесение ущерба репутации издания. Редакция подчеркнула, что на ресурсах РБК «фейковых» материалов не появлялось.

«Руководство РБК намерено обратиться в ведомство за разъяснениями оснований для внесения издания в список, так как в соответствии с законом не несет ответственности за комментарии пользователей в социальных сетях. РБК намерено настаивать на исключении из списка», - подчеркнули представители СМИ.

«Лентач» подчернул, что вел текстовую трансляцию о ЧП на заводе «Кристалл» в Дзержинске и давал информацию со ссылкой на местные власти, МЧС, Минздрав, СК, РИА «Новости», но ни одного из них в списке РКН не заметил.

«Сообщения очевидцев и местных СМИ также помечались. Поэтому мы требуем пояснений по поводу того, какая именно информация была недостоверна», - заявили в «Лентаче».

Представители паблика подчеркнули, что не несут ответственности за комментарии, которые были оставлены под их постами и стали основанием для включения в список.

«Раз уж нас признали распространяющими фейки за чужие комментарии, то никто из СМИ и пабликов не застрахован от попадания в этот волшебный список. Чем это грозит? Как минимум тем, что большинство ресурсов просто напросто закроют комментарии и запретят любое выражение своих мыслей», - отметили в «Лентаче».

Роскомнадзор опубликовал перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию, 29 ноября. Кроме РБК и «Лентача», в него попали аккаунты «Газеты.Ru», ряд крупных информацинных групп и региональные паблики.