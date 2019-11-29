Милонов объяснил феномен петербургского "нищебродства"

Участвуя в дискуссии, посвященной явлению, называемому жаргонным словом "нищебродство" применительно к петербуржцам, депутат Государственной Виталий Милонов, соглашаясь с фактом его существования, увидел его корни в заниженной самооценке обобщенно понимаемого Петербурга и его граждан. В этом смысле столица, где он трудится последние три года, отличается для него в выгодную сторону - там у него "радуется глаз". О многом в том или ином городе Милонову говорит качество и количество украшений.

"Нищебродство - это не состояние финансов, это состояние души, и, если мы сами себя расцениваем в качестве утлого городишки, мы таким и будем. <...> В Новый год раньше жалкая лампочка висела, просто позорище. И потом, развитие торговли, развитие инфраструктуры - мы сами задавали себе очень низкую планку", - раскритиковал депутат, очевидно, политику предыдущих городских властей в авторской программе на радиостанции "Комсомольская правда в Петербурге".

Однако сегодня он как коренной петербуржец преисполнен оптимизма: он убежден, что избранный в сентябре губернатором Александр Беглов "способен эту систему исправить", перенимая лучшее из опыта других городов.

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