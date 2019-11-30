Ликвидированное движение "За права человека" стало общественной организацией

На съезде движения «За права человека» учреждена новая общественная организация с тем же названием, передает «Интерфакс» со ссылкой на Льва Пономарева.

По словам Пономарева, организация продолжит работу движения. Также была создана гражданская коалиция, в которую, кроме «За права человека», вошли движение «Выбор России», общественная инициатива «Гражданин и армия», объединение против строительства мусорного полигона «Шиес», объединения родственников фигурантов дел «Сети»*, «Нового величия», «Хизб-ут Тахрир»*, Правозащитный совет Петербурга и многие другие правозащитные и экологические организации.

Участникам съезда предлагают подписать заявление с требованием отставки председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой и «московских судей, приговоривших к лишению свободы по уголовным статьям участников мирных несогласованных акций протеста». Также будет принят новый устав организации.

Место съезда пришлось перенести: первоначальная площадка отказалась принять участников.

1 ноября Верховный суд РФ удовлетворил иск Министерства юстиции и ликвидировал движение. Поводом стали якобы допущенные «неоднократные и грубые нарушения».

В феврале «За права человека»" внесли в реестр иноагентов, с тех пор движение и Пономарева регулярно штрафовали на крупные суммы. За последние два месяца это случилось пять раз: штрафы составили 300 тысяч рублей для юрлица и 100 тысяч – для Пономарева.