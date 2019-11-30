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14:41

Первого замглавы СК в Свердловской области задержали при получении крупной взятки

фото ЗакС политика Первого замглавы СК в Свердловской области задержали при получении крупной взятки

Первый замглавы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаил Бусылкин задержан при получении взятки вместе с адвокатом адвокатской палаты Владимирской области, сообщили в СК.

В отношении Бусылко и адвоката возбуждены дела по ст. 290 (получение взятки) и 291.1 УК РФ (посредничество во взятке) соответственно. По некоторым данным, сумма взятки, которую получил Бусылко, составляет 18 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Эти деньги были вознаграждением за отмену постановления о прекращении уголовного дела.

Следователи собираются ходатайствовать об аресте Бусылко и адвоката. В СК подчеркнули, что намерены «оперативно и жестко» реагировать на случаи коррупции, тем более если «речь идет о чистоте своих рядов».

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