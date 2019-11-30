Экс-министра финансов Ингушетии приговорили к 5 годам тюрьмы за растрату 2 млрд рублей

Магасский районный суд в Ингушетии приговорил бывшего министра финансов республики Руслана Цечоева к пяти годам лишения свободы, признав виновным в растрате бюджетных средств, передает «Интерфакс».

Дело рассматривалось по п. «б». ч. 2 ст.285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств). Фигурантом дела Цечоев стал в 2015 году, его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных денег на сумму 2 млрд рублей. В конце 2014 года он направил остаток субсидий из федерального бюджета на погашение дефицита бюджета региона, чем нарушил условия использования средств. При этом, чтобы скрыть нарушение, Цечоев вернул в федеральный бюджет средства дотации в размере 1 млрд 900 тысяч рублей под видом возврата остатков.

На оглашение приговора подсудимый не явился, сообщил источник. Цечоев объявлен в федеральный розыск, где он находится, неизвестно.