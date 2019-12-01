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10:26

Столичное отделение партии "Яблоко" возглавил Сергей Иваненко

фото ЗакС политика Столичное отделение партии "Яблоко" возглавил Сергей Иваненко

Экономиста Сергея Иваненко избрали главой столичного отделения партии "Яблоко", передает "Интерфакс". Ранее эту должность занимал Сергей Митрохин - с 2004 по 2018 год.

В июле прошлого года федеральное бюро "Яблока" приостановило полномочия Митрохина, после чего начальство над партией перешло в руки федерального штаба.

Отстранили Митрохина из-за его стремления принять участие в выборах мэра Москвы, однако, по мнению "яблочников", его публичные заявления противоречили политическим устоям партии и портили её имидж.

Более того, Митрохин выдвинулся самовольно, не согласовав свое участие ни с федеральным бюро, ни с исполкомом "Яблока".

Иваненко - экономист, кандидат экономических наук. Является зампредом партии и членом федерального политкомитета "Яблока". В течение 10 лет - с 1993 по 2003 год - был депутатом Госдумы.

Кандидатуру Иваненко поддержали 56% собравшихся на конференции делегатов. Всего в выборах главы столичного отделения партии приняли участие 15 выдвиженцев.

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