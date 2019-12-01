Столичное отделение партии "Яблоко" возглавил Сергей Иваненко

Экономиста Сергея Иваненко избрали главой столичного отделения партии "Яблоко", передает "Интерфакс". Ранее эту должность занимал Сергей Митрохин - с 2004 по 2018 год.

В июле прошлого года федеральное бюро "Яблока" приостановило полномочия Митрохина, после чего начальство над партией перешло в руки федерального штаба.

Отстранили Митрохина из-за его стремления принять участие в выборах мэра Москвы, однако, по мнению "яблочников", его публичные заявления противоречили политическим устоям партии и портили её имидж.

Более того, Митрохин выдвинулся самовольно, не согласовав свое участие ни с федеральным бюро, ни с исполкомом "Яблока".

Иваненко - экономист, кандидат экономических наук. Является зампредом партии и членом федерального политкомитета "Яблока". В течение 10 лет - с 1993 по 2003 год - был депутатом Госдумы.

Кандидатуру Иваненко поддержали 56% собравшихся на конференции делегатов. Всего в выборах главы столичного отделения партии приняли участие 15 выдвиженцев.