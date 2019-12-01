Жителя Урала оштрафовали за оскорбление Путина, погружающегося в батискафе на дно

Городской суд Артемовска Свердловской области счел, что местный житель Александр Скутин неуважительно отнесся к власти в лице Владимира Путина, и оштрафовал его на 30 тысяч рублей по ч. 3 ст. 20.1 КоАП, пишет "МБХ медиа".

Как следует из постановления суда, в июле Скутин оставил в паблике "Борщ" комментарий, в котором "выражался грубой нецензурной бранью в адрес президента Российской Федерации, оскорбляя его честь и достоинство в грубой неприличной форме". Скутин вину в оскорблении Путина признал, завив, что на время написания заметки был пьян.

На данный момент комментарий, очевидно, стерт, так как под постом о погружении Путина на дном Финского залива в батискафе осталось лишь одно сообщение Скутина, не содержащее обсценной лексики: "Не мог остаться там?".