Коммунисты призвали отправить Беглова в отставку

На митинге КПРФ скандировали лозунг «Беглова - в отставку!». С таким лозунгом, передает корреспондент ЗАКС.ру, на акции 1 декабря выступил лидер петербургских комсомольцев Егор Михайлов.

Он обвинил губернатора Петербурга Александра Беглова в повышении тарифов ЖКХ и стоимости проезда. По мнению Михайлова, Беглову следовало дальше заниматься «пирожковой на Московском», а не брать на себя управление большим городом.

На митинге компартии, напомним, собралось около 300 человек.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.