Митинг КПРФ завершился принятием резолюции против повышения тарифов на проезд и ЖКХ

В завершении митинга петербургского КПРФ 1 декабря собравшиеся единогласно проголосовали за принятие резолюции, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В документе коммунисты отметили, что политика правительства не социальная и антинародная. Против этого должны выступить все россияне, считают участники митинга.

Также представители КПРФ потребовали не повышать цены на проезд в общественном транспорте и тарифы на услуги ЖКХ. Помимо этого митингующие выступили против травли главы совхоза им. Ленина Павла Грудинина и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

- Коллективная и дружная защита наших товарищей - это главный залог наших успехов, - зачитал резолюцию представитель КПРФ.

Мероприятие посетили около 300 человек.

София Саттарова