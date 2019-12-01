В честь 25-летия ЗакСа депутаты погоняли мяч

Сегодня, 1 декабря, во дворце спортивных игр "Зенит" состоялся международный футбольный матч в честь 25-летия петербургского Заксобрания.

В мероприятии поучаствовали как студенты-иностранцы, так и сами парламентарии в лице единороссов Дениса Четырбока и Дмитрия Тугова. При этом обычно принимающий участие в спортивных соревнованиях председатель ЗакСа Вячеслав Макаров в этот раз не стал гонять мяч с коллегами. Компанию ему составил вице-спикер Анатолий Дроздов.

Следует отметить, что зал был усиленно украшен символикой "Единой России".

Матч завершился со счетом 2:2.

"Спорт – это великая объединяющая сила. Он делает человека не только сильнее, но и мудрее", - напутствовал собравшихся Макаров.

ЗакС отметит 25-летие 14 декабря.

Фото: сайт Заксобрания

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