18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:21

"Происходит беспредел, экоцид северян": Северодвинцы вышли в пикет против загрязнения Поморья

фото ЗакС политика "Происходит беспредел, экоцид северян": Северодвинцы вышли в пикет против загрязнения Поморья

Жители Северодвинска вышли в массовый пикет против ввоза в Поморье мусора. В мероприятии, передает "МБХ медиа", приняли участие около 150 граждан. В руках они держали плакаты, на которых было написано следующее: "Люстрации - это нежно, победа Шиеса неизбежна", "Новости о взрыве под Нёноксой мы узнаем из твиттера Дональда Трампа", "Полигону в Катунино нет!". 

"Я не могу быть пассивным гражданином, когда вижу, что происходит вокруг. А происходит беспредел, экоцид северян. Почему население нашей области, которое требует проведение разумной реформы через обязательное и повсеместное внедрение РСО и уже готово к нему, должно мириться с навязываемым нам строительством новых полигонов и вредоносных МСЗ? А в Шиес, куда помимо воли живущих рядом людей, хотят свозить московские отходы? В болота! Мы не в праве оставить своим детям и внукам безжизненную и отравленную землю", - манифестировала местная активистка Ирина Копылова.

В Нёноксе, напомним, во время испытаний взорвалась баллистическая ракета с ядерным двигателем. Было зафиксировано локальное превышение норм радиационного фона.

Поморы протестуют против возведения потенциального мусорного полигона уже больше года. Несмотря на массовое недовольство обитателей Коми и Архангельской области, строительство "экотехнопарка" и завоз топлива на его территорию продолжаются: некоторое время назад бензовозы стал сопровождать ОМОН. На месте будущей стройки разбит постоянно действующий лагерь экоактивистов. Систематически протестующие сталкиваются с агрессией силовиков. Некоторое время назад полиция потребовала демонтировать один из постов охраны активистов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:02 Задержана основательница секты "Ученики Христа", члены которой убили собственного ребенка

17:45 Митинг КПРФ против всего

17:21 "Происходит беспредел, экоцид северян": Северодвинцы вышли в пикет против загрязнения Поморья

16:32 Защитники СКК пытались перекрыть проспект Гагарина

15:31 В честь 25-летия ЗакСа депутаты погоняли мяч

14:45 Митинг КПРФ завершился принятием резолюции против повышения тарифов на проезд и ЖКХ

14:30 "Ушла эпоха": В Петербурге скончался дирижер Марис Янсонс

13:35 Коммунисты призвали отправить Беглова в отставку

13:25 "Долой полицейский режим!": Ходунова напомнила о разгоне акции КПРФ 7 ноября

13:10 КПРФ проводит митинг против повышения платы за проезд и услуги ЖКХ

13:05 Жителя Урала оштрафовали за оскорбление Путина, погружающегося в батискафе на дно

12:03 В Забайкалье автобус рухнул с моста на замерзшую реку: погибли 15 человек

11:16 У "Приморской" снова кладут плитку по контракту из "будущего"

10:26 Столичное отделение партии "Яблоко" возглавил Сергей Иваненко

30 ноября, 17:59 "Турецкий поток" откроют 8 января

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru