Петербургским «Яблоком» продолжит руководить Кузнецова

Муниципальный депутат МО «Смольнинское» Екатерина Кузнецова останется координатором петербургского отделения «Яблока». Ее кандидатуру поддержали большинство делегатов региональной конференции партии, состоявшейся вечером 1 декабря. Конференция транслировалась на YouTube-аккаунте петербургских «яблочников».

Во время процедуры выдвижения занять руководящую должность предложили депутату Заксобрания Борису Вишневскому, однако он взял самоотвод, сославшись на занятость в петербургском парламенте и подготовку к новым выборам в ЗакС и Госдуму.

«От эффективности моей работы в Законодательном собрании будет зависеть, что у нас будет в 2021 году, какой результат мы получим во время избирательной кампании. Я попросил бы на меня сейчас не возлагать обязанности председателя», - заявил Вишневский, поддержав кандидатуру Кузнецовой.

Самоотводы взяли еще несколько человек, в том числе бывший руководитель петербургского «Яблока» Андрей Палевич.

За пост главы боролись руководитель Выборгского местного отделения партии Юрий Багров, депутат МО «Литейный округ» Сергей Трошин, председатель социал-демократической фракции «Яблока» в Петербурге Юрий Иоффе, а также члены партии Людмила Пушкарева и Сергей Фоменко.

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