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11:39

Петербургским «Яблоком» продолжит руководить Кузнецова

фото ЗакС политика Петербургским «Яблоком» продолжит руководить Кузнецова

Муниципальный депутат МО «Смольнинское» Екатерина Кузнецова останется координатором петербургского отделения «Яблока». Ее кандидатуру поддержали большинство делегатов региональной конференции партии, состоявшейся вечером 1 декабря. Конференция транслировалась на YouTube-аккаунте петербургских «яблочников». 

Во время процедуры выдвижения занять руководящую должность предложили депутату Заксобрания Борису Вишневскому, однако он взял самоотвод, сославшись на занятость в петербургском парламенте и подготовку к новым выборам в ЗакС и Госдуму.

«От эффективности моей работы в Законодательном собрании будет зависеть, что у нас будет в 2021 году, какой результат мы получим во время избирательной кампании. Я попросил бы на меня сейчас не возлагать обязанности председателя», - заявил Вишневский, поддержав кандидатуру Кузнецовой.

Самоотводы взяли еще несколько человек, в том числе бывший руководитель петербургского «Яблока» Андрей Палевич.

За пост главы боролись руководитель Выборгского местного отделения партии Юрий Багров, депутат МО «Литейный округ» Сергей Трошин, председатель социал-демократической фракции «Яблока» в Петербурге Юрий Иоффе, а также члены партии Людмила Пушкарева и Сергей Фоменко.


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