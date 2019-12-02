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11:59

В Петербурге начались пикеты за права инвалидов

фото ЗакС политика В Петербурге начались пикеты за права инвалидов

У стен администрации петербургского правительстве прошел первый из серии запланированных пикетов, посвященных правам инвалидов, о чем сообщил, выложив видеотрансляцию, на своей странице "ВКонтакте" общественный деятель Красимир Врански. Демонстрации формально приурочены ко Дню инвалида, который выпадает на 3 декабря.

Среди ключевых требований протестующих - "хватит врать", обращенное к чиновникам, которые пытаются год за годом убедить горожан в доступности среды для малобильных граждан. Проблема в их представлении касается не только урбанистики, но и береговой линии Финского залива, где затруднительно организовать отдых для детей.

"Думаете, нам нравится здесь стоять? Даже сотрудники полиции из уважения к нам не стоят рядом с дубинками и не смотрят на нас", - отметил один из демонстрантов.

Ожидается, что аналогичные пикеты продолжатся в течение всей недели ежедневно.

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В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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