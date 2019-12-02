От петербургских судов снова требуют 120 биткоинов под угрозой взрыва

Несколько районных судов Петербурга снова эвакуированы из-за письма с угрозами о якобы заложенных бомбах и требованием выплатить 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

На 12:09 эвакуированы Выборгский, Невский и Приморский суды Петербурга.

Это третья «волна» подобных «минирований». В первый раз злоумышленники заявили о себе 28 ноября. Они требовали перевести им 120 биткоинов, которые были украдены с криптобиржи WEX. До этого «Русская служба Би-би-си» опубликовала расследование, в котором говорилось о вероятной причастности предпринимателя Константина Малофеева к пропаже биткоинов.

Достается также судам в Москве и редакции телеканала «Царьград», владельцем которого является Малофеев: им тоже пришлось эвакуироваться 28 и 29 ноября. Ранее телеканал направил в ФСБ заявление из-за полученных угроз.