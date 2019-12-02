Эсеры будут добиваться криминализации употребления наркотиков

Представленные в Государственной думе справедливороссы разрабатывают инициативу, приравнивающую употребление наркотических средств к уголовным преступлениям. Автор идеи - депутат от Петербурга Олег Нилов, считающий свой законопроект жизненно важным, но при одном условии - полной доказанности наркотической зависимости у того или иного россиянина.

"При вынесении приговоров по этой уголовной статье предлагать один вариант освобождения от уголовной ответственности - принудительное лечение", - дополнил депутат, которого цитирует "Интерфакс", свое предложение.

В "пакет Нилова" войдет также установление пожизненного срока заключения для наиболее злостных наркоторговцев, что, по словам автора, не должно коснуться "простых студентов, которые где-то какую-то дозу продали".