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14:58

Жители Коломны организуют народные дежурства с целью помешать вырубке деревьев

фото ЗакС политика Жители Коломны организуют народные дежурства с целью помешать вырубке деревьев

Активисты из общественного движения "Красивый Петербург" сильно обеспокоены объявлением, согласно которому на набережной канала Грибоедова с 3 декабря начнут вырубать деревья. Протест объясняется тем, что состояние семи выбранных чиновниками деревьев жители называют "прекрасным". Они предполагают, что разрешение на их уничтожение могли выдать незаконно.

Граждане также обращают внимание на то, что, по их убеждению, информационный шит, на котором говорится о вырубке, оформлен с ошибками и нарушениями. В качестве срочной и необходимой меры противодействия авторы поста призывают всех неравнодушных в ближайшие дни дежурить на набережной в районе ее пересечения с проспектом Римского-Корсакова.

Одновременно с этим активисты объявили о стратегической цели - добиться проведения экспертизы, касающейся актуального состояния деревьев. Для этого им и нужны дежурства, потому что, в противном случае, "экспертизе уже будет нечего исследовать".

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