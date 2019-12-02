В Ленобласти стали эффективнее бороться со свалками

В Ленинградской области, по сравнению с прошлогодними показателями, в полтора раза увеличилась эффективность борьбы с несанкционированным складированием мусора, сообщается на сайте регионального правительства. Тем не менее, имеющаяся положительная динамика не является для властей достаточной. По мнению губернатора Александра Дрозденко, борьба со свалками обязана стать "еще жестче".

"Комитету госэконадзора совместно с дорожными службами необходимо блокировать подъезды к участкам, на которых фиксируется незаконный сброс отходов на рельеф, устанавливать барьерные ограждения, активно привлекать к работе органы прокурорского реагирования", - приводятся его слова.

По официальным данным, в 2019 году чиновники сумели предотвратить ущерб окружающей среде в общей сложности на 307 млн рублей. Ликвидировали 979 свалок (в 2018 году - на 52% меньше). Больше всего проблем возникло в Выборгском и Приозерском районах.