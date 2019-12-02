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17:40

Городской суд не отменил итоги выборов из-за унесенного с участка бюллетеня

фото ЗакС политика Городской суд не отменил итоги выборов из-за унесенного с участка бюллетеня

Санкт-Петербургский городской суд отказался отменять итоги выборов губернатора на избирательном участке №623 (Кировский район). Иск подал петербуржец Михаил Федоров.

В разговоре с ЗАКС.Ру он сообщил, что заседание городского суда 2 декабря прошло очень быстро. Прений сторон практически не было, добавил Федоров.

Он пытался оспорить в городском суде отказ Кировского районного суда отменять выборы на участке №623. Федоров напомнил, что 8 сентября 2019 года он получил на участке избирательный бюллетень, но не стал ни за кого голосовать и забрал его домой. При этом УИК №623 после подсчета голосов заявила, что количество выданных бумаг для голосования соответствует числу бюллетеней в урнах. Федоров считает, что это прямое доказательство фальсификаций выборов. 

- Это математический нонсенс, потому что один бюллетень у меня. И это свидетельствует о вбросах. Допустим, если это один раз, то это могла быть ошибка подсчета. Но, тем не менее, пересчета не было, - сообщил Федоров.

Он забирал свой бюллетень с участка в 2018 году во время выборов президента. Тогда УИК №623 тоже заявила, что выданных бюллетеней столько же, сколько и в урнах. Суд не встал на сторону избирателя в 2018 году.

Кировский районный суд в 2019 году отказал Федорову из-за того, что его права не нарушены - он не стал избирателем на этих выборах. По мнению суда, избирателем можно стать только опустив бюллетень в урну. Федоров же считает, что он избиратель с момента получения бюллетеня в руки. 

Он попытается доказать эту точку зрения в Конституционном суде, рассказал Федоров. По его словам, там он будет выяснять, когда человек становится избирателем. 

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