Профессор Соловей считает организованный им "день гражданской солидарности" беспрецедентным

Политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей подвел итог инициированного им общероссийского "дня гражданской солидарности", прошедшего в минувший уик-энд. Результаты превзошли его ожидания: по его оценке, более массовыми за последнее время были только акции, организованные политиком Алексеем Навальным.

"Отличие в том, что мы проводили безо всяких штабов, опираясь исключительно на здравый смысл, энтузиазм и гражданское чувство наших людей", - заметил Соловей.

Согласно новейшему посту профессора в Facebook, в акцию так или иначе было вовлечено 34 населенных пункта. Россияне проводили митинги и пикеты, не требовавшие согласования. Генеральный лозунг, предлагавшийся Соловьем соотечественникам, отсылает к советскому диссидентскому движению: "Соблюдайте вашу Конституцию!".

"12 декабря – День Конституции России. Ни одно из главных положений этих документов в нашей стране не соблюдается, права человека в России попираются ежеминутно и массово. Предлагаем провести этот День солидарности в форме пикетов", - анонсировал ученый новую акцию.