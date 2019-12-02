Администрация Кировского района отказала Четырбоку в помещении для встречи с жителями

Депутат Законодательного собрания от «Единой России» Денис Четырбок 30 ноября провел встречу с жителями МО «Дачное» на улице у здания школы №221. Администрация Кировского района отказалась предоставлять помещение для мероприятия, сообщил парламентарий ЗАКС.Ру 2 декабря.

Поводом для мероприятия стало непродление строительной компании «Воин-В» договора о реновации. Четырбок рассказал, что направлял запрос в администрацию Кировского района о предоставлении актового зала школы для встречи с жителями. Ему в этом отказали, добавил депутат.

- Мне вообще даже ответ не прислали. Просто по телефону сказали: « К сожалению, мы вам отказываем». Моим помощникам так ответили, - пояснил парламентарий.

По его словам, в это время в школе точно не проводились никакие мероприятия. Причину отказа Четырбок не знает. Парламентарий также сообщил, что во время встречи с жителями к нему подошли полицейские. Они попросили документы и убедились, что выступающий – депутат, уточнил Четырбок. Он добавил, что никаких проблем с правоохранительными органами не возникло.

- Это не публичное мероприятие. Там же не было каких-то лозунгов и так далее. Это встреча депутата с жителями. Я встречаюсь регулярно и летом на территории. Это моя работа, - заявил Четырбок.

Он считает, что встреча в МО «Дачное» прошла продуктивно, несмотря на ее уличный формат. Депутат отметил, что жители перечислили ему волнующие их проблемы по продолжению программы реновации и благоустройству территории. Также их заботит вопрос о плате за капитальный ремонт, сообщил парламентарий.

- Жители этих домов платят взносы за капремонт. Но, поскольку они находятся в программе реновации, никакого капремонта у них уже 10 лет как не было. Естественно, было бы справедливо, если эти дома будут исключены из программы реновации, то их в первоочередном порядке внести в программу капремонта, - считает Четырбок.

Он планирует направить депутатские обращения по этим вопросам для дальнейшего решения проблем.

фото: Instagram Дениса Четырбока

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