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19:32

Беглов пообещал, что все новые детские площадки будут доступны для инвалидов

фото ЗакС политика Беглов пообещал, что все новые детские площадки будут доступны для инвалидов

Выступая на праздничном мероприятии, посвященном Дню инвалида, губернатор Александр Беглов дал обещание, что все детские площадки, которые будут появляться в течение его последующего правления, станут доступными и удобными для людей с ограниченными возможностями. Маломобильные петербуржцы, по его словам, которые цитируются на официальном сайте городского правительства, нуждаются "в заботе, тепле, уважении".

Беглов, если верить его речи в БКЗ "Октябрьский", убежден, что инвалиды, которых в городе насчитывается около 600 тысяч человек, демонстрируют образец "воли и мужества".

До конца 2020 года, анонсировал главный чиновник Петербурга, все городские автобусы должны будут стать низкопольными. Вместе с ним инвалидов чествовал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.


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