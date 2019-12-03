СК завершил расследование дела сестёр Хачатурян

Следователи отчитались о завершении расследования уголовного дела об убийстве, возбужденного в отношении трех сестер Хачатурян.

Согласно из позиции, "двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими". Мотив - личная неприязнь.На данный момент дело направлено прокурору, который должен утвердить обвинительное заключение.

СК уточнил, что будет настаивать на том, чтобы младшую сестру Марию отправили на принудительное лечение. Ангелина и Крестина признаны вменяемыми.

Единственное смягчающее обстоятельство, которое утвердил СК, это то, что сёстры "на протяжении длительного периода времени подвергались физическим и психическим страданиям".

Адвокаты девушек настаивали на прекращении их уголовного преследования либо рассмотрении дела судом присяжных.

Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян грозит до 20 лет заключения за убийство родного отца, который на протяжении нескольких лет истязал их и насиловал. В июле 2018 года девушки не выдержали и в рамках самообороны убили отца. На тот момент им было 17,18 и 19 лет соответственно.