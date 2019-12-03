Петербургские таксисты вышли на митинг за контроль над агрегаторами

В парке "Екатерингоф" днем 3 декабря начался митинг сотрудников такси, на акцию пришли порядка 40 человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Участники акции выступают за скорейшее принятие федерального закона о таксомоторных перевозках, который бы защищал права таксистов и вводил дополнительные обязанности для агрегаторов, с которыми они сотрудничают.

Митингующие утверждают, что технологии давно шагнули вперед, а законодательная база за ними не успевает. Слабый контроль за агрегаторами со стороны государства ведет к увеличению количества ДТП, считают участники акции.

- В виде агрегаторов мы получили электронных бомбил, - заявил участник общественного движения "Стоп Нелегал" Евгений Грек. Он рассказал историю, как бездомный нашел на помойке права, арендовал машину по каршерингу и начал заниматься извозом.

Также прозвучали требования ужесточить миграционный контроль, ввести профессиональное обучение водителей такси, запретить блокировку водителей из-за плохих оценок и обязать компании-перевозчики заранее показывать водителю начальные и конечные точки заказов.

Участники митинга сообщили, что высылали приглашение на акцию депутату ЗакСа Денису Четырбоку и представителям комитета по транспорту, но никто из них не пришел.

Сергей Еремеев

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