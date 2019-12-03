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13:27

Министр спорта о задержаниях фанатов "Спартака" в Петербурге: Наверное, имелись основания

фото ЗакС политика Министр спорта о задержаниях фанатов "Спартака" в Петербурге: Наверное, имелись основания

Министр спорта Павел Колобков заявил, что он в курсе массовых задержаний болельщиков «Спартака» в Петербурге в день матча «Зенита», но считает прерогативой суда разобраться в ситуации, передает «Интерфакс».

«Знаю, знаю. Во-первых, вы знаете, что у нас есть обычная процедура, есть судебная процедура. Если сейчас суд найдет там доказательства того, что были нарушения либо административного, а может, еще какого характера. Трудно сказать, но, если они были, наверное, для этого и имелись основания», - сказал Колобков.

Накануне суды Петербурга оштрафовали 19 фанатов «Спартака» и арестовали на 15 суток еще троих, признав виновными в мелком хулиганстве. Около 200 болельщиков задержали 1 декабря, в день матча московской команды с «Зенитом», из-за того, что они якобы ругались матом. Источники сообщали, что задерживали людей с московской пропиской, им вменяли мелкое хулиганство, хотя они «вообще ничего не делали, не совершали противоправных действий».

Задержания произошли на фоне конфликта болельщиков «Спартака» с футболистом Артемом Дзюбой. Фанаты резко отрицательно отнеслись к его переходу в «Зенит» и на матчах регулярно скандировали оскорбительные и нецензурные кричалки о нем. В ноябре 2019 года конфликт обострился после матча сборных России и Сан-Марино, когда часть российских фанатов снова зарядила нецензурное скандированрие о Дзюбе. Сообщалось, что Дзюба пожаловался на оскорбления президенту РПЛ Сергею Прядкину.

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