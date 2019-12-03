Новый закон о прокуратуре в РФ разработают с учетом мирового опыта В России разрабатывают новую редакцию закона о работе прокуратуры, сообщили в Генпрокуратуре. Генпрокурор РФ Юрий Чайка встретился с коллегой из Саудовской Аравии Саудом Ибн Абдуллой Аль Муаджебом Аль Шарифом. По словам представителей прокуратуры, Чайка предложил саудовским коллегам подробнее рассказать о полномочиях и особенностях работы органов прокуратуры страны. «Эта информация является особенно значимой в связи с разработкой новой редакции закона о прокуратуре России и необходимостью учета мирового положительного опыта для совершенствования деятельности российской прокуратуры», - сообщили в Генпрокуратуре. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен