Путин подписал закон о бюджете России на 2020 год

Президент Владимир Путин подписал законопроект о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, документ опубликован на портале правовой информации.

Доходы бюджета РФ в 2020 году должны составить 20,379 трлн рублей, расходы – 19,503 трлн. Планируется, что в 2021 году доходы вырастут до 21,246 трлн рублей, в 2022-м – до 22,058 трлн рублей. Ожидается, что расходы тоже будут расти: до 20,634 трлн в 2021-м до 21,763 трлн рублей в 2022 году.

Существенную долю составят расходы на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность страны. На нацпроекты будет выделено в ближайшие три года около 7 трлн рублей. Ожидается рост их финансирования: с 1,982 трлн рублей в 2020 году до 2,692 трлн рублей в 2022 году.