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9:11

В рамках дела о развратных действиях силовики нагрянули с обысками к Светову и другим членам ЛПР

фото ЗакС политика В рамках дела о развратных действиях силовики нагрянули с обысками к Светову и другим членам ЛПР

К членам Либертарианской партии России Михаилу Светову, Сергею Бойко, Игорю Ефремову, а также Анастасии Стародубовской, с самого утра приехали с обысками представители силовых структур.

"Ко мне домой ломится полиция. Уголовный розыск, пришли со вторым обыском. Полицейские не хотят ждать адвоката и грозятся вызвать МЧС. Адвокат уже в пути", - известил Светов аудиторию своих подписчиков в Twitter.

Причина обысков - дело о развратных действиях (ст. 135 УК РФ), уточнил адвокат Светова Михаил Бирюков.

"Мне показали постановление Савеловского суда. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о развратных действиях. Зачем проводить их второй раз, там не указано. Ищут то же самое, что и в первый раз, - электронно-вычислительную технику", - приводит слова Бирюкова "МБХ медиа". 

На данный момент следственные мероприятия завершились у Ефремова, Светова и Стародубовской.

"Забрали старый системник, портсигар с банковскими карточками, две коробки от айфонов, флешку какую-то и уведомления по митингам", - поделился он в Twitter.

"Только что закончили обыск. Изъяли мобильные устройства все, а также какие-то очень старые флешки и диски, которые даже не принадлежат Насте, а ее бывшей соседке. На допрос не вызвали, все объяснения мы ранее уже дали", - уведомила "МБХ медиа" адвокат Стародубовой Мария Эйсмонт.

"Изъяли телефоны, компьютер и планшет. Допросов сегодня не будет. Абсолютно непонятно, зачем проводили обыск во второй раз", - рассуждает адвокат Светова.

Напомним, в поле зрения правоохранителей либертарианец попал после того, как сотрудник МИЦ "Известия" подал на него заявления в полицию. Он якобы обнаружил в Instagram Светова от 2012 года некое фото компрометирующего содержания и решил сообщить об этом полиции. Из-за этого силовики спустя семь лет стали его обыскивать, допрашивать и даже назначили урологическую экспертизу.

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