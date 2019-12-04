"Костян-братан" выгнал на улицу почти 8 тысяч петербуржцев

Минувшим днем, 3 декабря, 7699 жителей Петербурга вынуждены были покинуть места своего пребывания из-за сообщений о минировании, уведомляет АНО "Оперативное прикрытие". Правоохранители выезжали на 101 объект. Нигде информация о наличии бомбы не подтвердилась.

Послания о заминировании приходили с электронного адреса некоего индивида под ником "Костян-братан" (costyanbratan). Письма с угрозами пришли на почты судебных инстанций Выборгского, Московского, Фрунзенского, Невского, Приморского, Центрального и Петродворцового районов города.

Всего полицейские осмотрели 12 зданий судов, 27 медицинских учреждений, 51 торговый комплекс, три станции метро, аэропорт "Пулково" и пять железнодорожных вокзалов, а также Речной и Морской вокзалы.