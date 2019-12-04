"Почта России" начала в тестовом режиме продавать лекарства

В отделениях "Почты России" стали реализовывать продажу препаратов медицинского назначения, передает РИА "Новости". В рамках пилотного проекта аптеки открыли в Жигулевске, Сызрани и Тольятти. В перечисленных отделениях можно приобрести в том числе рецептурные лекарства.

Промежуточные итоги новой бизнес-идеи работники сфера собираются подвести через 4 месяца. В госкорпорации уверены, что "Почта России" с её множественными отделениями позволит обеспечить доступ к препаратам для жителей отдаленных городов.

Не так давно почта объявила, что хочет стать "центром притяжения" на местах. Оператор российской государственной почтовой сети разработал концепцию дальнейшего развития, цель которой - предоставление широкого спектра услуг. Например, почтовики возжелали торговать спиртным и лекарствами.