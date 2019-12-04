Павловский: Закон о физлицах-иноагентах - подстава, отменяющая уважение к законам государства

Подписание президентом Владимиром Путиным скандального закона, по которому рядовых россиян можно будет признавать иностранными агентами, нашел проявлением личностной и управленческой деградации политолог Глеб Павловский. Работавший в команде Путина на первом сроке его правления, эксперт уверен, что тогда подобная инициатива ("подстава", как он выразился) была бы невозможна.

"Он бы это остановил просто как глупость, отфильтровал. И потом, были еще другие уровни фильтрации. Теперь все дрожат как осиновый лист и перестали фильтровать. И он тоже: «А-а, бог с ним, подпишу…». Это уже психология такая отставника на самом деле, пенсионера, что ли, - отметил специалист в эфире "Эха Москвы".

По словам, Павловского, с появлением обсуждаемой инициативы все явственнее стал качественно новый уровень абсурда. А, кроме того, уверен политолог, ситуация примечательна тем, что "вы не можете одновременно уважать такой закон и уважать государство".

Напомним, что закон позволяет включать в список иноагентов граждан, делающих репосты материалов СМИ-иноагентов и получающих финансирование из-за рубежа.