Активисты пожаловались в полицию на вырубку деревьев вдоль Невы

Активисты общественного движения "Красивый Петербург" возмущены незаконной, как они утверждают, вырубкой деревьев вдоль Шлиссельбургского шоссе - на самом берегу невы. В планы АО "ПО Возрождение", ведущего работы, входит срубить три сотни деревьев, делавших аллею излюбленным местом для прогулок местных жителей.

Противники предпринимаемых мер напоминают, что местность включена в список зеленых насаждений общего пользования. Несмотря на это, часть охраняемого берега подрядчики ранее успели беспрепятственно забетонировать.

Требуя остановить работы, активисты пожаловались в полицию и прокуратуру.

Фотографии: "Красивый Петербург"

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