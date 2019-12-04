Сестрорецкие активисты недовольны появлением трассы рядом с пляжем

Активисты Курортного района отправили запрос в прокуратуру, интересуясь тем, законно ли проложили асфальтную дорогу всего в паре десятков метров от пляжа в Сестрорецке, сообщается в паблике "Петербургский гражданин". Раньше здесь была песчаная тропинка, которая, по их мнению, всех устраивала. Сейчас же, помимо того, что полотно дороги потребовало частичной вырубки деревьев, людям стало труднее передвигаться: дорога "выжила" пешеходов, гуляющих по курортной зоне.

"Как предполагают местные жители и защитники санатория «Сестрорецкий Курорт», возникновение трассы обусловлено строительством комплекса апартаментов «Русские сезоны» на месте снесенных старых корпусов санатория. Очевидно, владельцы элитной недвижимости на закрытой территории не хотят, чтобы машины ездили по уже существующей дороге мимо их окон", - гласит текст поста.

Граждане напоминают, что местность представляет собой сочетание сразу нескольких типов охранных зон, и это должно накладывать существенные ограничения на какое-либо строительство: в непосредственной близости от новой дороги находятся и Финский залив, и пляж, и парк.

Фотографии: сообщество "Петербургский гражданин"

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.