Радзиховский не видит разницы между группами влияния в Кремле

Публицист Леонид Радзиховский предрек "Единой России", как и в нынешнем созыве Государственной думы. победу. Произойти это, по его мысли, должно не в силу каких-либо талантов тех, кто этой партией управляет, и даже не по причине мощного административного ресурса: единороссам попросту не с кем соревноваться, и винить в этом другие партии, считает автор, могут разве что себя. Коммунисты для него - "партия пенсионеров", иногда вспоминающая про фигуру Иосифа Сталина, ЛДПР - "театр одного актера", а кто такие справедливороссы, ему и вовсе непонятно.

Единственная борьба, которую наблюдает Радзиховский и о которой пишет в новейшей колонке в "Собеседнике", это некая конкуренция между разными группами влияния в самом условном Кремле, так называемая "борьба башен".

"Не понимаю разницы между «володинцами» и «кириенковцами». Во всяком случае, никакой политической разницы между ними нет. Политическая разница – это разное видение будущего страны, разные проекты. Никаких проектов у них нет. А коли борются, то только за одну-единственную вещь – частота и плотность сообщения с ухом Путина", - заметил он в тексте.

Что же касается более далекого будущего единороссов, то, по прогнозу Радзиховского, их организация распадется сразу после ухода Владимира Путина от власти, и случится это, убежден эксперт, в 2024 году добровольным образом.