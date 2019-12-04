В Петербурге появится закон о порядке присвоения имен госдеятелей унитарным предприятиям

Региональный закон, регулирующий присвоение имен общественных и государственных деятелей унитарным предприятиям, 4 декабря принял в первом чтении петербургский парламент.

В документе говорится, что с инициативой о присвоении организациям имен выдающихся граждан, смогут выступать губернатор, Законодательное собрание, исполнительные органы власти Петербурга, муниципалы, региональная Общественная палата, а также коллективы самих предприятий.

Инициативу раскритиковала лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова. Ей не понравилось, что, согласно формулировкам законопроекта, предлагается присваивать имена только граждан России, а про граждан СССР ничего не говорится

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров с замечанием согласился и предложил подготовить поправки.

- Мы - не те люди, которые выбрасывают книжки, - заявил председатель городского парламента.

Другой представитель КПРФ Александр Рассудов согласился, что чтить память выдающихся людей нужно, но предложил не называть их именами коммерческие организации, которые могут обанкротиться или дискредитировать себя.

- Мы Александра Македонского помним с IV века до нашей эры не потому, что какая-то хозяйственная община носит его имя, - отметил Рассудов.

В ответ депутаты привели ему примеры западных коммерческих учреждениях, названных в честь известных людей, а Вячеслав Макаров напомнил, что и Мариинский дворец получил имя дочери Николая I Марии.

На принятие поправок парламента в проект закона определили месяц.

Сергей Еремеев

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