ЗакС попросит у Медведева поддержки для мировых судей Петербурга

Законодательное собрание на заседании 4 декабря утвердило обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать законодательную инициативу об увеличении количества мировых судов в Петербурге.

Инициировавший обращение единоросс Денис Четырбок отметил, что изменение численности судебных участков находится в ведении федерального правительства.

По словам Четырбока, в настоящее время в Петербурге 211 участков, и это количество не менялось с 1996 года, несмотря на то, что стало больше и нормативно-правовых актов, и петербуржцев, что привело к росту нагрузки на судей.

Депутаты просят о 21 новом участке. Четырбок отметил, что это минимум, который необходим городу.

Сергей Еремеев

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