Дрозденко рассматривает вариант участия в ближайших выборах главы Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал понять журналистам, что внутренне готов к тому, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона в 2020 году. Однако, чтобы поступить таким образом, ему нужно соблюдение двух важнейших для него условий: принципиальное согласие жителей и президента Владимира Путина.

"Я ориентируюсь на их позицию, и если они будут считать, что я не должен работать, то не пойду. В иных ситуациях, если будет поддержка, то буду участвовать", - цитирует его слова "Коммерсант".

Поддержка жителей для Дрозденко, в том числе, заключается в выдвижении от разного рода инициативных групп и предприятий, и он ее чувствует. По его словам, по сравнению со многими другими регионами Ленобласть сегодня - это "островок благополучия". Именно этим губернатор объясняет то, что общественные организации уже выходили на него с электоральными предложениями.

На своем посту 55-летний чиновник находится с 2012 года. На выборах 2015 года он набрал свыше 82 процентов голосов избирателей.