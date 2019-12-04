После проверок на наличие бомб петербургские суды возвращаются к работе

Вынужденно прервавшие свою деятельность из-за сообщения о заминировании Петродворцовый, Сестрорецкий, Октябьский и Выборгский райсуды возвратились к выполнению своих обязанностей, известила пресс-служба объединенных судебных ведомств Петербурга.

"Опасных предметов и взрывчатых веществ не найдено", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сегодня, как и днем ранее, лжеминёры приостанавливали рабочий процесс в различных инстанциях города - судах, школах, медучреждениях, торговых центрах. Минувшим днем из-за "опасного" послания на улицах оказались почти 7 тысяч человек.

В письме содержится единственное требование: перечислить 120 биткоинов на указанный адрес. Следует отметить, что "Русская служба BBC" не так давно подробно писала о вероятной причастности предпринимателя Константина Малофеева к исчезновению биткоинов с криптобиржи Wex.