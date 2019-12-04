The Insider: Соавтор закона о физлицах-иноагентах владеет недвижимостью на миллиард

Руководитель комитета Государственной думы по информационной политике, соавтор законотворческой инициативы о физических лицах-иноагентах Леонид Левин может владеть недвижимостью на сумму, приближающуюся к миллиарду рублей, утверждает The Insider.

По сведениям издания, Левину якобы принадлежат не указанные в декларации о доходах элитный пентхаус в центре столицы стоимостью порядка 200 млн рублей и дом в 1934 тысячи "квадратов" в подмосковном Павлово. По оценке журналистов, такой особняк может стоить около 700 млн рублей.

Кроме того, депутат владеет двумя участками на Таманском полуострове, чья совокупная стоимость - 82 млн рублей. Землю Левин получил от упраздненной ныне компании "Приморские рассветы", которой он владел вместе с членом правления "Почты России" Рубеном Оганесовым.

Каким образом парламентарий мог позволить себе такие "богатства", имея 12 млн рублей дохода в год, неизвестно.

До избрания в Госдуму в 2011 году Левин указывал, что на 100% контролирует пиар-компанию "Тайный Советник Нетворк Компани", которую учредил в 2002 году вместе с Кипрской фирмой A. R A.R Management. Компания в 2018 году заработала около 92 млн рублей, однако Левин заявил, что после прохождения в ГД бизнес оставил, как того требует закон.

2 декабря Владимир Путин подписал закон о приравнивании физических лиц к иностранным агентам.