Ройзман позлорадствовал на счет получившего немецкое гражданство экс-комиссара "Наших"

Известие о получении экс-комиссаром прокремлевского молодежного движения "Наши" Робертом Шлегелем немецкого гражданства встретило саркастическую и недоброжелательную реакцию у политика Евгения Ройзмана, который счел этот пример поведения "патриота" в высшей степени показательным. По его мнению, до недавнего времени ничего интересного в личности его оппонента не было - "обычный карьерист". Однако, он инициировал самый неприемлемый для Ройзмана закон - о запрете усыновления американцами российских детей под неким патриотическим предлогом.

"У меня просьба к правительству Германии - если вы таким подонкам будете давать гражданство, давайте его до того, как они тут напринимают тут у нас этих своих законов. Потому что они превращают нашу жизнь в ад, а потом едут к вам. Кавалерист... Насрал и ускакал", - заявил бывший мэр Екатеринбурга на своем YouTube-канале.

По прогнозу Ройзмана, примеру видного единоросса вскоре обязательно последуют его сподвижники, поскольку "идейных-то среди них нет".

Шлегель был депутатом Госдумы от «Единой России». Будучи парламентарием, он также предлагал ввести наказание для СМИ за публикацию «заведомо ложной информации».