В Чечне собираются потратить 4,6 млн рублей на 20 наград имени Кадырова

Чеченское правительство разместило на портале госзакупок заказ на 20 орденов и медалей имени первого главы республики Ахмата Кадырова, приходившегося нынешнему руководителю Рамзану Кадырову отцом. Заплатить за это власти подрядчику готовы 4,6 млн рублей.

Согласно технической документации, два типа изделий (10 орденов и 10 медалей) должны быть инкрустированы драгоценными камнями. Лицевая сторона медали должна содержать в себе 54 изумруда, 18 бриллиантов и 36 рубинов. Ее основа, как и основа ордена, должна быть изготовлена из золота 750 пробы.

Орден имени Ахмата Кадырова - высшая награда на территории Чечни, учрежденная в 2004 году, когда политик погиб.