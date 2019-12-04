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18:46

Депутаты Сестрорецка арендуют автомобиль с водителем за миллион рублей

фото ЗакС политика Депутаты Сестрорецка арендуют автомобиль с водителем за миллион рублей

Муниципальный совет МО «Город Сестрорецк» 4 декабря опубликовал закупку на аренду легкового автомобиля с водителем. Максимальная цена контракта составляет более 1 миллиона рублей. 

Предполагается, что водитель должен будет оказывать свои услуги по 11 часов в день с понедельника по пятницу. В документации оговаривается, что ездить на этом взятом в аренду черном автомобиле можно будет только в пределах Петербурга. Услуги будут оказываться в 2020 году в течение 248 дней.

С середины 2017 года совет депутатов Сестрорецка неизменно выбирает поставщиком услуг по аренде машины с водителем ООО "Балтийская региональная инвестиционная компания". В 2019 году контракт с компанией обошелся в 989 тысяч рублей, в 2018-м - в 949 тысяч, в 2017 году - 495 тысяч рублей (договор заключен в июле).  

Эта же компания выигрывала тендеры местной администрации МО "Город Сестрорецк" на проведение мероприятий для жителей и организацию выездного питания. С 2017 года ООО "Балтийская региональная компания" получила 5 контрактов на сумму 6 млн рублей. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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