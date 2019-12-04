Держащий сухую голодовку в СИЗО Шестун перестал вставать с кровати

Арестованный бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, истязающий себя голодом на протяжении последних шести месяцев, почувствовал себя значительно хуже, о чем сообщила навестившая его 4 декабря в изоляторе член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

Сообщается, что продолжающий отказываться от воды экс-чиновник перестал быть способным самостоятельно подниматься с кровати, хотя остается в сознании и настаивает на своем праве себя погубить.

Его истощение таково, что общественники сравнили его физическую массу тела с массой тела узников фашистских концлагерей, приложив фотографию. Нынешнюю, самую радикальную свою голодовку из всех ранее объявляемых Шестун начал 25 ноября.

Его обвиняют в махинациях с земельными участками, удерживая под стражей полтора года. Себя он считает политическим узником, пострадавшим за свободомыслие и за народные интересы: весной 2018 года он публично протестовал против свалок, не стесняясь в выражениях относительно чиновников подмосковного правительства.