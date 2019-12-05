"Кто-то очень любит кататься на лыжах": Депутаты Госдумы решили продлить себе новогодние выходные

Федеральные парламентарии собираются пораньше завершить осеннюю сессиию, а после Нового года - начать работать попозже. Таким образом, каникулы думских депутатов продлятся целый месяц.

Сессия окончится 18 декабря. Такое решение было принято на совещании Совета Госдумы, известили "Открытые медиа". По плану, в последнюю неделю декабря депутаты должны были оказывать деловые визиты в регионы, в связи с чем последнее пленарное заседание намечалось на 19 декабря. Однако, как уточнил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, проводить заседание в этот день неудобно "по ряду причин". Для начала, 19 декабря традиционно пройдет "Прямая линия" с Владимиром Путиным. Кроме того, сенаторы попросили парламентариев "попытаться все законопроекты, принятые в третьем чтении, передать в Совет Федерации не позднее 18 декабря".

Впрочем, на практике далеко не все депутаты встречаются с электоратом в "региональную неделю", поэтому трудиться после окончания сессии они точно не будут.

В прошлом году ГД тоже ушла на отдых 19 декабря после линии с Путиным, однако к своим обязанностям приступила, как и все россияне, - 9 января. В грядущем году всё будет несколько иначе: сначала в графике у депутатов "региональная неделя" и лишь затем - с 14 января - начало сессии.

"Просто кто-то в руководстве Думы очень любит отдыхать, кататься на лыжах", - высказал мнение присутствовавший на заседании Совета Госдумы депутат от парламентской оппозиции.