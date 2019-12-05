Эксперты: России необходимо 100 лет, чтобы догнать развитые страны

Целый век понадобится РФ для того, чтобы догнать по уровню развития прогрессивные страны, делится "Коммерсант" выдержками из доклада экспертов Всемирного банка "Насколько богата Россия".

Богатство на душу среднестатистического жителя государства составляет лишь одну четвертую от показателя развитых стран. Под "богатством" в данном случае понимается оценка человеческого капитала, природных ресурсов, произведенного капитала, а также чистых зарубежных активов.

Эксперты Всемирного банка подсчитали, что начиная с 2000 и вплоть до 2017 года объем совокупного богатства России в постоянных ценах 2017 года вырос на 73% - с 753 трлн до 1306 трлн рублей (1,306 квадриллиона рублей). Подушевой показатель россиян за этот период увеличился на 76%, до 8,9 млн рублей (152,5 тысяч долларов). Несмотря на внушительность, эта сумма мизерна по сравнению с показателями богатства типичного жителя стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). К слову, в состав ОЭСР входят 36 стран.

При этом высокие темпы роста общего благосостояния РФ, характерные для начала 2000-х годов, сейчас снизились из-за застоя в росте человеческого капитала и сокращения нефтегазового богатства, констатировали специалисты Всемирного банка.

В качестве назидания Всемирный банк рекомендует властям России наращивать человеческий капитал за счет улучшения систем образования и здравоохранения, а произведенный - за счет препятствования созданию картельных соглашений (особенно в сфере госзаказа) и продвижения принципа конкурентного нейтралитета среди госкомпаний и частного сектора.