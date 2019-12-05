Депутаты МО «Гражданка» попросят КСП проверить закупки прошлого совета

Депутаты муниципального округа «Гражданка» решили обратиться в Контрольно-счетную палату для того,ч тобы ведомство проверило работу администрации прошлого созыва за последние три года. Об этом ЗАКС.Ру 5 декабря сообщил мундеп МО Вадим Сафонов.

По его словам, предложение об обращении в КСП внес депутат от «Единой России» Сергей Еремеев. Его поддержала глава округа Елена Беляева («Движение демократического обновления», выдвинута «Справедливой России») и большинство депутатов из совета.

Вопросы у мундепов возникли к программам в сфере культуры и благоустройства, рассказал Сафонов. Он пояснил, что прошлый созыв мундепов и администрация завышали расходы по многим программам.

- Когда депутаты начали пытаться разобраться с тем, что было сделано прошлой администрацией и прошлым составом совета муниципальных депутатов, обнаружили массу таких вещей, которые, как минимум, вызывают вопросы. Покупались экскурсии, за которые муниципалитет платил в два раза дороже. Целый ряд расходов, которые были связаны с деятельностью администрации, тоже осуществлялся по завышенным расценкам, - рассказал мундеп.

Он добавил, что также пятый созыв закупал большое количество земли. Всей территории округа не хватит, чтобы вместить всей купленной земли, считает Сафонов.