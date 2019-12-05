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11:21

Роскомнадзор составил на "Мемориал" еще два протокола по закону об НКО-иноагентах

фото ЗакС политика Роскомнадзор составил на "Мемориал" еще два протокола по закону об НКО-иноагентах

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор решил составить еще два административных протокола на ПЦ "Мемориал" и его руководителя Александра Черкасова еще два административных протокола по закону об НКО-иноагентах (ч.  2 ст. 19.34 КоАП), передает "МБХ медиа".

Поводом для новых "санкций" послужило обращение некоего Андрея Шувалова, который известил РКН об отсутствии маркировки иноагента на странице организации, где опубликована инструкция для жителей Северного Кавказа, незаконно поставленных на профучет.

Таким образом, на "Мемориал" и Черкасова составлено уже более 20 протоколов, сумма штрафов по которым достигла 2,4 млн рублей.

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