18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:29

СМИ: Судьи предложили наказывать СМИ за необоснованную критику

фото ЗакС политика СМИ: Судьи предложили наказывать СМИ за необоснованную критику

Совет судей предложил ввести ответственность для СМИ за «скандализацию правосудия», «умалянием авторитета» судебной власти и «необоснованную критику», пишут «Ведомости».

Это следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020 – 2030 годы. Авторы проекта предлагают разработать нормативный акт о специальных правилах освещения в СМИ работы судов, внедрить «эффективный механизм защиты от дискредитации судебной власти в СМИ», «пресечения злоупотреблений со стороны отдельных» журналистов. Также предложено ввести ответственность для СМИ за давление на суд и «лоббирование интересов отдельных лиц» путем размещения «на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов».

По мнению авторов концепции, следует ввести ответственность за СМИ за «манипуляцию общественным мнением в отношении судебной власти», умаление ее авторитета, а также за «беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия».

В предыдущей такой концепции 2001 года говорилось, что в ряде случаев судебная система «остается в информационной блокаде, что лишает ее возможности публично отстаивать свои интересы», но это «отчасти является следствием информационной закрытости судов». Тогда ставка делалась на организацию системы информационного обеспечения деятельности судебной власти.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
13:16 Медведев признал проблему домашнего насилия в России

12:55 "Разговор проходил в атмосфере враждебности и высокомерия госчиновника": Сокуров побеседовал с Гуцаном о Шиесе

12:54 Медведев заверил в отсутствии опасности блокировки YouTube в России

12:25 Суд отказался восстановить на службе полицейского, ударившего Голунова при задержании

12:20 В Москве началась большая пресс-конференция Медведева: премьер отчитался о "стабильности"

11:57 Протестовавшие против ввоза "урановых хвостов" уральские пенсионеры получили на руки протоколы

11:47 Суды Петербурга снова прервали работу из-за угроз анонимных лжеминеров

11:29 СМИ: Судьи предложили наказывать СМИ за необоснованную критику

11:21 Роскомнадзор составил на "Мемориал" еще два протокола по закону об НКО-иноагентах

11:14 Муниципал: Депутаты МО «Гражданка» попросят КСП проверить закупки прошлого совета

10:50 Муниципал: Главой местной администрации МО "Гражданка" избрали Ирину Ласкателеву

10:23 "Говорят, я с Навальным, поэтому интересен": В Москве задержан экс-фигурант "московского дела" Конон

9:53 Эксперты: России необходимо 100 лет, чтобы догнать развитые страны

9:25 "Кто-то очень любит кататься на лыжах": Депутаты Госдумы решили продлить себе новогодние выходные

4 декабря, 20:59 К Гостиному двору пикетчики вышли поддержать либертарианцев

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru