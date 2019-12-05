В Москве началась большая пресс-конференция Медведева: премьер отчитался о "стабильности"

На просторах Москвы стартовала большая ежегодная пресс-конференция российского премьера Дмитрия Медведева. Традиционно чиновник каждый год, как и Владимир Путин, отчитывается о проделанной работы, отвечая на вопросы журналистов.

Всего аккредитацию на мероприятие получили 20 телеканалов.

Начал дискуссия глава кабмина с отчета о состоянии экономики России. По его словам, здесь "у нас" стабильно "всё хорошо": рост ВВП России в 2019 году составит 1,3-1,5%; инфляция держится на отметке 3,8% - самая низкая за всю историю страны; безработица по итогам составит 4,6-4,7% от экономически активного населения. И, наконец, профицит бюджета РФ держится в районе 1,8% ВВП.

Примечательно, но среди гостей - именитых журналистов государственных СМИ - затесалась Анастасия Ивлеева, ведущая развлекательной телепередач "Орел и решка".